Tour de France Mehrere Tour-Teams mussten wegen Corona kurzfristig wechseln

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auch Team von Favorit Pogacar noch nicht vollständig Foto: APA/AFP

C orona-Fälle haben mehrere Teams im Vorfeld der Tour de France zu kurzfristigen Wechseln gezwungen. Deshalb fehlten bei der Mannschaftspräsentation am Mittwochabend in Kopenhagen vor Tausenden Schaulustigen einzelne Fahrer, die wegen positiver Tests nicht starten können bzw. deren Ersatzleute noch nicht nachgereist waren. Große Namen oder Österreicher waren nicht darunter.