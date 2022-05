Mehrkampf Niederländerin Vetter gewinnt Götzis-Siebenkampf

Vetter bejubelt Götzis-Sieg im Landesrekord Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

O lympia-Silbermedaillengewinnerin Anouk Vetter hat am Sonntag den Siebenkampf beim Mehrkampfmeeting in der Leichtathletik in Götzis gewonnen. Die Niederländerin erreichte mit 6.693 Punkten neuen nationalen Rekord und Jahresweltbestleistung. Zweite wurde die Polin Adrianna Sulek (6.429), Dritte die Deutsche Vanessa Grimm (6.323). Platz 16 und neue persönliche Bestleistung von 5.847 sicherte sich Österreichs Nachwuchshoffung Chiara-Belinda Schuler.