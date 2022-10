Meidling Zwei Menschen bei Brand in Wien aus dem 3. Stock gesprungen

AN APA / NÖN.at

Schaulustige behinderten den Feuerwehreinsatz Foto: APA

E in Zimmerbrand in der Tichtelgasse in Wien-Meidling ist am Sonntagnachmittag tragisch verlaufen: Zwei Männer sind aus dem dritten Stock gesprungen, einer davon nachdem vermeintliche Helfer Matratzen und Leintücher auf die Straße gelegt und ihn zum Springen aufgefordert hatten. Der etwa 35-Jährige erlitt ein Polytrauma. Ein zweiter, etwa zehn Jahre jüngerer Mann, wartete zwar auf das Sprungkissen der Einsatzkräfte, verletzte sich aber ebenfalls schwer.