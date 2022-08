Meinungsforscherin Beinschab nun Kronzeugin in ÖVP-Umfragen-Affäre

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Beinschab wird nicht weiter verfolgt Foto: APA/CHRISTIAN FORCHER

D ie Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in der ÖVP-Affäre Kronzeugen-Status zugestanden bekommen. Mehrere Medien - darunter "Der Standard", "Die Presse" und die Recherche-Plattform "Dossier"- berichteten am Mittwoch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei in Bezug auf von den ÖVP-Ermittlungen umfasste Studien und Beinschabs Geschäftsbeziehung zu Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) von der Verfolgung Beinschabs vorläufig zurückgetreten.