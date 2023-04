Einsturz Menschen unter Trümmern bei Hauseinsturz in Marseille

Erschwerte Situation für die Rettungskräfte Foto: APA/dpa

N ach dem Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt vermuten die Einsatzkräfte mehrere Menschen unter den Trümmern. "Vier Menschen scheinen mit Sicherheit in dem Gebäude gewesen zu sein", sagte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag in der südfranzösischen Hafenstadt. "Wir wissen nicht, ob sie lebendig oder tot sind." Genau wisse man auch nicht, wer sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in der Nacht in dem vierstöckigen Haus aufgehalten habe.