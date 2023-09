EU Italien hat Vorbehalte gegen EU-Asyl-Krisenverordnung

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser hat ihre Blockade aufgegeben Foto: APA/AFP

D ie Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten rund um eine EU-Asyl-Krisenverordnung gestalten sich scheinbar schwieriger, als es am Vormittag ausgesehen hatte. Nachdem Deutschland in der Früh seine Blockade aufgegeben hatte, meldete Italien Vorbehalte gegen den Kompromisstext an. Laut Vertretern der EU-Institutionen müssten noch einige "Detailfragen" geklärt werden, bevor eine Einigung in den "kommenden Tagen" zu erwarten sei.