Mercosur: Kogler dagegen, Kocher will womöglich neu bewerten

Werbung

Wegen der parlamentarischen Absage an den bisherigen Pakt forderten die SPÖ und auch der ÖGB, dass sich Kocher in Brüssel gegen das EU-Mercosur-Abkommen einsetzen müsse. Das gelte etwa morgen bei einem informellen Rat der Handelsminister in Brüssel. Kocher erklärte, dass der Handelsministerrat erst nach endgültigem Abschluss etwaiger Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und Mercosur mit dem Handelsabkommen befasst. "Erst zu diesem Zeitpunkt kann das dann finale Abkommen von Österreich bewertet werden."

Die Gespräche auf Kommissionsebene fänden vor dem Hintergrund der neuen brasilianischen Regierung statt, so Kocher. Es gehe um die weitere Vorgangsweise und mögliche weitere Verhandlungen mit den Mercosurstaaten statt.

Der Vizekanzler der türkis-grünen Regierung, Kogler, erteilte dem Pakt am Mittwoch aber - anders als der Wirtschaftsminister - eine neuerliche und deutliche Absage. Das Abkommen werde im Regierungsübereinkommen mit der ÖVP abgelehnt, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Es handle sich auch um eine Frage des Klimaschutzes, so der Grünen-Chef. Auch ÖVP-Agrarminister Norbert Totschnig stellte sich zuletzt gegen das Abkommen. Der ÖVP-Bauernbund und die Landwirtschaftskammer liefen dagegen stets Sturm, während sich etwa der ÖVP-Wirtschaftsbund offen zeigte. Auch von der FPÖ kam am Mittwoch Kritik am Pakt.

Der Österreichische Nationalrat hatte sich schon 2019 gegen das Abkommen positioniert, daran erinnerte auch Kogler am Mittwoch. Konkret votierte der EU-Unterausschuss im damaligen September mit Stimmen aller Parteien außer der NEOS, die auch weiterhin dafür sind, gegen das EU-Mercosur-Abkommen. Damit wurde die Regierung zu einem Nein zum EU-Mercosur-Abkommen auf EU-Ebene verpflichtet. Dem Pakt wurde eigentlich ein Riegel vorgeschoben, denn Entscheidungen im EU-Rat müssen einstimmig erfolgen.

SPÖ-Vizeklubchef und -Europasprecher Jörg Leichtfried forderte am Mittwoch wie auch der ÖGB, dass sich Kocher auf EU-Ebene gegen den Pakt einsetzen müsse und verwies auf eine "klar ablehnende Haltung des Nationalrats aus 2019". Die Regierung sei verpflichtet, das Abkommen ohne Wenn und Aber abzulehnen. Dies gelte unverändert. "Dass Vizekanzler Kogler heute betont hat, dass das Nein zu Mercosur im Regierungsübereinkommen festgelegt ist, lässt vermuten, dass hier innerhalb der Regierung keine Einigkeit herrscht (...)."

"Handelsabkommen bringen grundsätzlich positive gesamtwirtschaftliche Effekte für die beteiligten Volkswirtschaften", argumentierte Kocher weiter. "Auch im Falle eines Abschlusses des EU-Mercosur-Abkommens werden positive Auswirkungen für die österreichische Wirtschaft erwartet. Als kleines exportorientiertes Land profitiert Österreich besonders vom intensiveren Handel mit Drittstaaten." Es sei dabei wesentlich, dass Brasilien insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit - Stichwort Schutz des Regenwaldes und Biodiversität - bereit ist, so Kocher. Es müsse seine aus dem Abkommen und möglichen Zusatzprotokollen resultierenden Verpflichtungen nachweislich umsetzen.

Ähnlich argumentierte die Industriellenvereinigung in einer Stellungnahme: "Angesichts der aktuellen Herausforderungen in der europäischen Nachbarschaft und der geopolitischen Neuordnung in der Welt ist jetzt der richtige Zeitpunkt, neue Partnerschaften mit befreundeten Demokratien zu schließen."

Aus Brüssel hieß es zuletzt, man wolle das Abkommen schnell zum Abschluss bringen - die Rede war von einer Unterzeichnung bis Juli. Es sei der "dringende Wunsch" der europäischen Regierenden, das Abkommen "schnell zum Abschluss" zu bringen, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans im Februar. Er verwies dabei auf entsprechende Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) während seiner aktuellen Lateinamerikareise - sowie auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dabei waren aus Frankreich und von Macron öfters auch kritische Stimmen laut geworden - so müsse das Abkommen EU-Standards in Südamerika etablieren.

Kritiker wie die AK warnten zuletzt vor einem sogenannten Splitting des Abkommens. Die EU-Kommission wolle das Abkommen in ein politisches und ein wirtschaftliches Kapitel teilen. So würde beim Handelsteil die notwendige Einstimmigkeit aller Mitgliedsstaaten im Rat fallen. "Infolge dessen würde auch der österreichische Nationalrat in einer derart weitreichenden Angelegenheit seine Entscheidungsrechte verlieren", so die Arbeiterkammer. Auch Agrarminister Totschnig lehnte ein Splitting ab.

Am Dienstag hatte es etwa auch in den Niederlanden einen mehrheitlichen parlamentarischen Beschluss gegen einen Mercosur-Pakt in dem Agrargüter eingeschlossen sind. Die Mercosur-Staaten wollen aber vor allem Agrarwaren nach Europa bringen, während Europa industrielle Güter nach Südamerika exportieren will. Greenpeace würde sich wünschen, dass sich die heimische Regierung mit den Niederlanden und dem teils Mercosur-kritischen Frankreich verständigt und den Handelspakt stoppt. Kritik an den Plänen übte am Mittwoch auch der Handelsverband.