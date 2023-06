Messi erzielt auf Asien-Tour schnellstes Argentinien-Tor

Vor 68.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Arbeiterstadion erhöhte German Pezzella (68.) per Kopf nach Vorlage von Rodrigo De Paul. Argentinien setzte sich wie im Achtelfinale bei der WM im Dezember in Katar gegen Australien durch, damals traf Messi beim 2:1-Erfolg ebenfalls zur 1:0-Führung.

In Peking genossen die "Gauchos" quasi Heimvorteil. "Ich sehe kein einziges gelbes Trikot", sagte Australiens Coach Graham Arnold. "Ich hoffe nur, dass Lionel Messi an den Trikotverkäufen beteiligt wird, denn ich habe noch nie in meinem Lebens so viele Argentinien-Shirts mit der Nummer zehn gesehen."

Von China aus reisen die Argentinier weiter nach Jakarta, wo sie am Montag ein Freundschaftsspiel gegen Indonesien bestreiten.