Fußball Messi schießt 100. Tor für Argentiniens Nationalmannschaft

Die Argentinier ließen sich noch einmal feiern Foto: APA/dpa/Reuters

L ionel Messi hat beim 7:0 von Argentinien im Länderspiel gegen den Inselstaat Curaçao die Marke von 100 Toren im Dress der Nationalmannschaft durchbrochen. Das Freundschaftsspiel in Santiago del Estero wurde zu einer Gala für die Weltmeister, dies nicht zuletzt dank eines Hattricks von Messi. Der 35-Jährige traf in einer einseitigen Partie in der 20., 33. und 37. Minute. Der Stürmer von Paris Saint-Germain hat nun 102 Tore im Trikot der "Albiceleste" erzielt.