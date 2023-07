Messi trifft bei Debüt für Inter Miami zum Sieg

"Was ich gesehen habe, war das Tor", sagte der in der 54. Minute ins Spiel gekommene 36-jährige Argentinier in einem ersten Interview noch auf dem Feld während der Feierlichkeiten nach dem Spiel. "Ich wusste, dass ich treffen musste." Er lässt es einfach klingen. Es sah auch einfach aus. Es war eine Situation wie geschaffen für den Weltfußballer: ein Freistoß in der Nachspielzeit aus zentraler Position kurz hinter der Strafraumgrenze. Messi streichelte den Ball mit seinem linken Zauberfuß in den linken Winkel. Der Rest war Ekstase und Feuerwerk.

Vor seinem Eintausch hatte Messi gelöst gewirkt, hatte immer wieder ins Publikum gewinkt, in der Halbzeit machte er sich ein paar Minuten warm. Dann kam er zusammen mit dem ebenfalls kürzlich verpflichteten spanischen Ex-Weltmeister Sergio Busquets ins Spiel. "Großartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen", hatte Messi in der Vorwoche bei seiner Vorstellung gesagt.

Auch die größten Stars huldigten Lionel Messi nach seinem Traumeinstand für Inter Miami. "Was für ein großartiger Start", twitterte der deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Müller am Samstagmorgen. "Unglaublich", schrieb der im Stadion gewesene Basketballer LeBron James in Großbuchstaben - und Miteigentümer David Beckham stand mit Tränen in den Augen am Seitenrand. Auch Stars Serena Williams, Gloria Estefan oder Kim Kardashian waren da.

Inter Miami hat in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) seit elf Spielen nicht mehr gewonnen und liegt in der Eastern Conference derzeit auf dem letzten Platz. Auch deshalb hat der Club von Coach Gerardo Martino neben Messi und Busquets zuletzt den langjährigen spanischen Nationalspieler Jordi Alba vom FC Barcelona verpflichtet. Mehr als 100 Millionen US-Dollar soll sich Miami das gekostet haben lassen - für Messi-Momente wie an diesem Freitagabend in Fort Lauderdale.