Fußball Messi wegen Verletzung für CL-Duell gegen Bayern fraglich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Messi und Mbappe könnten gegen München fehlen Foto: APA/dpa

N ach Kylian Mbappé droht offenbar auch Fußball-Weltmeister Lionel Messi bei Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in der Champions League gegen den FC Bayern München auszufallen. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtete, dass sich Messi bei der 1:2-Pokalniederlage am Mittwoch bei Olympique Marseille am Oberschenkel verletzt habe und ein Einsatz gegen die Bayern zumindest fraglich sei.