Metaller-KV - Moderate Forderung stößt auf wenig Gegenliebe

5 Prozent wie 2018 gefordert würden Gewerkschaften heuer nie reichen Foto: APA/PHILIP STOTTER

V ergangenen Montag haben die Gewerkschaften ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung in der Metallindustrie von 11,6 Prozent vorgelegt. Diesen Montag geht es in die erste Verhandlungsrunde. Zwei weitere Termine wurden bereits fixiert, eine Einigung schon übermorgen gilt als äußerst unwahrscheinlich. Die Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS haben die Forderung als moderat bezeichnet. Doch die Industrie will die Inflation "nicht doppelt bezahlen", so IV-Präsident Georg Knill.