NBA Miami Heat und L.A. Lakers in NBA-Conference-Finali

Foto: APA/sda/Reuters

F ür den NBA-Champion Golden State Warriors ist die Saison nach der 101:122-Niederlage bei den Los Angeles Lakers im sechsten Spiel der Serie zu Ende. Die Lakers qualifizierten sich dank des vierten Erfolgs zum 4:2 im "best of seven" somit für das NBA-Halbfinale bzw. das Endspiel der Western Conference. In der Eastern Conference stehen die Miami Heat dank eines 96:92-Heimsieges gegen die New York Knicks und einem 4:2 in der Serie im Finale.