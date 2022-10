Midtjylland und Feyenoord trennen sich in Sturm-Gruppe 2:2

Werbung

In Gruppe G feierte der SC Freiburg einen 2:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Nantes. ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch verletzte sich an der linken Hüfte und musste in der 19. Spielminute vom Feld. Die Breisgauer lachen mit dem Punktemaximum von neun Punkten von der Tabellenspitze. Unterdessen bezwang Arsenal in Gruppe A den norwegischen Meister Bodö/Glimt im eigenen Stadion mit 3:0 (2:0).

PSV Eindhoven feierte mit ÖFB-Rechtsverteidiger Phillipp Mwene einen 5:1-(4:0)-Kantersieg beim FC Zürich. Die Partie der Gruppe A, in der Mwene durchspielte, war früh entschieden - die Niederländer führten bereits nach 35 Minuten mit 4:0. Manchester United wiederum wendete in Gruppe E eine Niederlage bei Omonia Nikosia ab. Die favorisierten Engländer drehten einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Erfolg.

United-Trainer Erik ten Hag brachte Cristiano Ronaldo diesmal von Beginn an, der Portugiese blieb aber ohne Torerfolg. Ein Doppelpack des eingewechselten Marcus Rashford sowie ein Tor von Anthony Martial retteten Manchester drei Zähler. In Gruppe H feierte Roter Stern Belgrad einen 4:1-Erfolg gegen Ferencvaros Budapest. Innenverteidiger Aleksandar Dragovic sah bei den Serben Gelb und wurde in der 72. Minute ausgetauscht. Im Parallelspiel bezwang der AS Monaco Trabzonspor mit 3:1.

Die Partie zwischen Malmö FF und Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel musste unterdessen nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 unterbrochen werden, da Feuerwerkskörper aufs Spielfeld geschossen worden waren. Das Match konnte erst nach rund 30 Minuten fortgesetzt werden. Die Deutschen gewannen schlussendlich trotz 45-minütiger Unterzahl mit 1:0.