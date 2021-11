Ärmelkanal wird ab Mittwoch von Frontex-Flugzeug überwacht

Paris sei bereit, mit "seinen britischen Freunden" zusammenzuarbeiten, um die Migranten auf ihrem Weg nach Großbritannien aufzuhalten, bekräftigte der französische Innenminister. Dies müsse aber "auf Augenhöhe" geschehen.

Darmanin hatte zu dem Treffen im nordfranzösischen Calais eingeladen, nachdem am Mittwoch 27 Menschen bei dem bisher schlimmsten Flüchtlingsdrama im Ärmelkanal ums Leben gekommen waren.

Die britische Innenministerin Priti Patel war von Darmanin wieder ausgeladen worden, nachdem ein Brief des britischen Premierministers Boris Johnson am Freitag einen diplomatischen Eklat zwischen Paris und London ausgelöst hatte. Paris war empört nicht nur über die Forderungen der britischen Seite, alle Migranten wieder nach Frankreich zurückzubringen, sondern auch darüber, dass Johnson den Brief an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter veröffentlicht hatte.