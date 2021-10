AT&S investiert halbe Milliarde Euro in der Steiermark

Der börsennotierte Mikroelektronikkonzern AT&S investiert in den nächsten Jahren 500 Mio. Euro in den Standort Leoben. Dadurch werden bis zu 700 hochqualifizierte neue Jobs in der Steiermark entstehen, teilte AT&S-Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien mit. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bezeichnete die Investition als ein "Leuchtturmprojekt" für den österreichischen Wirtschaftsstandort.

APA / NÖN.at Aktualisiert am 15. Oktober 2021 | 12:23