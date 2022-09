Serie A Milan gewinnt Derby gegen Inter - Napoli Tabellenführer

Der Portugiese Rafael Leao durfte zwei Treffer bejubeln Foto: APA/AFP

B evor am Dienstag in Wals-Siezenheim Österreichs Meister Salzburg zum Champions-League-Eröffnungstanz bittet, hat die AC Milan am Samstag nach einem packenden Mailänder Fußball-Derby einen 3:2-Heimsieg gegen Inter gefeiert. In der Tabelle liegen die "Rossoneri" mit elf Punkten zumindest vorübergehend auf Rang zwei hinter dem punktegleichen Leader SSC Napoli. Die Süditaliener bezwangen in Rom Lazio 2:1. Atalanta Bergamo und die AS Roma können aber noch an Neapel vorbeiziehen.