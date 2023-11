Millionen Australier von Netzausfall betroffen

Optus-Chefin Kelly Bayer Rosmarin schloss einen Cyberangriff aus. In einem Interview mit ABC Radio nannte sie aber keinen Grund für den schon sechs Stunden währenden Ausfall. Auch blieb sie eine Antwort darauf schuldig, wie lange es dauern werde, bis die Dienste wiederhergestellt sind. "Unsere Systeme sind eigentlich sehr stabil", sagte Rosmarin. "Dies ist ein sehr, sehr seltenes Vorkommnis." Man arbeite mit Hochdruck daran, das System so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen.

Optus ist der australische Ableger des Konzerns Singapore Telecommunication. Das Unternehmen zählt mehr als zehn Millionen Kunden, etwa 40 Prozent der australischen Bevölkerung. Ein Optus-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich sein Unternehmen "aufrichtig bei seinen Kunden entschuldigt".

"Ohne mein Telefon kann ich so gut wie nichts tun", klagte Nutzerin Angela Ican vor dem Optus-Laden im zentralen Geschäftsviertel von Sydney. Der Bauarbeiter Kyle, der seinen vollen Namen nicht nennen wollte, klagte ebenfalls. "Ich kam zu spät zur Arbeit und konnte meinem Chef nicht Bescheid geben", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. "Als ich auf der Baustelle ankam, konnte ich meinen Chef nicht finden."

Kommunikationsministerin Michelle Rowland sagte, sie habe nur "begrenzte" Informationen über den Ausfall. "Was wir wissen ist, dass es sich um eine tiefgreifende Störung handelt", sagte sie zu Journalisten. "Der Fehler ist tief im Netz verwurzelt." Medienberichten zufolge musste der Zugverkehr in Melbourne wegen des Ausfalls für etwa 30 Minuten unterbrochen werden, was zu Verspätungen im morgendlichen Berufsverkehrs führte. "Es kommt weiterhin zu erheblichen Verspätungen auf allen Linien mit ausgewählten Änderungen und Zugausfällen", teilte die U-Bahn der Stadt auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mit.

Auch Krankenhäuser und Notdienste im ganzen Land sind von den Ausfällen betroffen. Das Unternehmen Ramsay Health Care , das 70 Krankenhäuser und Kliniken in Australien betreibt, meldete, dass seine Telefondienste beeinträchtigt seien.