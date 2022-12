Südostasien Mindestens 19 Tote bei Hotelbrand in Kambodscha

Die Brandursache war vorerst unklar Foto: APA/AFP

N ach dem Brand in einem Casino-Hotel in Kambodscha ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 19 gestiegen. Bisher seien die sterblichen Überreste von 19 Menschen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Behörden in der Provinz Banteay Meanchey am Donnerstag. Die Opferzahl könne aber noch weiter steigen, da die Feuerwehr viele Teile des ausgebrannten Gebäudekomplexes noch nicht erreicht habe.