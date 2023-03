Schifffahrt Mindestens 28 Tote bei Feuer auf philippinischer Fähre

Auf dem Schiff brach Panik aus Foto: APA/dpa

D ie Zahl der Toten bei einem Feuer auf einer Passagierfähre im Süden der Philippinen ist auf mindestens 28 gestiegen. Zuvor seien auf dem ausgebrannten Schiff die Leichen von weiteren 18 Menschen gefunden worden, sagte Rejard Marpe von der örtlichen Küstenwache am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) der dpa. Die "MV Lady Mary Joy 3" hatte am späten Mittwochabend in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila Feuer gefangen.