Mindestens ein Todesopfer bei Gebäudeeinsturz in Ägypten

Al-Scharif sagte, vor dem Einsturz sei an dem Gebäude ein "vertikaler Spalt" entstanden. Die Wohnungen im Haus seien als Sommerunterkünfte genutzt worden. Für den Bau des obersten Stockwerks war offenbar keine Genehmigung eingeholt worden, weshalb es dafür bereits eine Abrissverfügung gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Das Haus wurde nach Angaben Al-Scharifs in den 1970er-Jahren gebaut.

Dass Häuser einstürzen, ist in Ägypten nicht ungewöhnlich. In dem nordafrikanischen Land werden jedes Jahr unzählige Gebäude ohne Genehmigungen gebaut. Bauherren verstoßen dabei häufig auch gegen technische Auflagen zur Sicherheit. Grund dafür ist unter anderem eine nachlässige Aufsicht der Behörden. Die Regierung versuchte in den vergangenen Jahren verstärkt, gegen die illegalen Bauten vorzugehen. In Ägypten kamen vor dem Einsturz vom Montag allein dieses Jahr mehr als ein Dutzend Menschen in ähnlichen Fällen ums Leben.