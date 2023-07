Der Starkregen beeinträchtigt die Rettungsarbeiten an dem sehr abgelegenen Ort, den der Regierungschef von Maharashtra, Eknath Shinde, am Donnerstag persönlich aufsuchte. Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft groß - Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer.