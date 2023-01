Minister Finanzminister Brunner nach Unfall mit E-Scooter im Spital

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schon vor einem Jahr fiel Brunner mit einer Verletzung auf Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

F inanzminister Magnus Brunner (ÖVP) liegt nach einem Unfall im Krankenhaus und wird in den nächsten Tagen keine Termine wahrnehmen. Der Minister ist am Donnerstagabend am Weg nach Hause mit einem E-Scooter gestürzt, teilte sein Büro der APA mit. Brunner wird in einem Wiener Krankenhaus behandelt, sein Zustand sei stabil und "er ist ansprechbar".