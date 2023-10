Wirtschaftspolitik Minister Kocher stärkt Wirtschaftsbeziehungen zu Ostafrika

Kocher mit Wirtschaftsdelegation in Kenia und Tansania Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

W irtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will die wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs mit Kenia und Tansania spürbar ausbauen. Mit einer Delegation bestehend aus mehr als 20 heimischen Unternehmen, die ebenfalls viel Potenzial in Ostafrika sehen, reist er am Sonntag bis 25. Oktober nach Kenia und Tansania. Ziel ist es, neue Zukunftsmärkte zu erschließen und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.