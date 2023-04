Minnesota verliert mit Rossi NHL-Heimspiel gegen Winnipeg

Werbung

Minnesota hatte gegenüber dem Vortag mit Kirill Kaprisow und Mats Zuccarello seine zwei Topstürmer wieder zur Verfügung, weshalb Trainer Dean Evason auch die Linien umstellte. Center Rossi kam im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs vor über 19.000 Zuschauern im Xcel Energy Center von St. Paul in der dritten Linie mit Marcus Foligno und Sam Steel, der sich im zweiten Drittel verletzte, zum Einsatz.

Winnipeg verwertete im ersten Drittel zwei seiner nur vier Torschüsse zu einer 2:0-Führung, nach dem Anschlusstreffer von Kaprisow (42.) trafen die Kanadier in der 55. Minute zum Endstand. "Wir haben eine wirkliche starke Partie gespielt. Sie auch. Es war ein gutes Eishockey-Match", erklärte Minnesota-Trainer Evason.

Winnipeg holte sich mit dem Sieg das achte und letzte Play-off-Ticket in der Western Conference. Minnesota steht vor dem abschließenden Spiel des Grunddurchgangs am Donnerstag bei den Nashville Predators als Dritter der Central Division fest und trifft in der ersten K.-o.-Runde entweder auf Titelverteidiger Colorado Avalanche oder die Dallas Stars.

In der Eastern Conference ist noch ein Platz im Play-off offen, den spielen sich die New York Islanders und die Pittsburgh Penguins aus. Die Boston Bruins besiegten am Dienstag die Washington Capitals mit 5:2 und stellten mit 133 Punkten einen neuen Rekord im NHL-Grunddurchgang auf. Sie übertrafen die bisherige Bestmarke der Montreal Canadiens aus der Saison 1976/77 (132).