Eishockey Minnesota verliert mit Rossi NHL-Saisonstart 3:7

Nicht gut lief es für Rossi und Minnesota zum Saisonstart Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M arco Rossi und den Minnesota Wild ist der Saisonstart in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL total missglückt. Minnesota schlitterte am Donnerstag im Heimspiel gegen die New York Rangers in ein 3:7-Debakel.