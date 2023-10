Misolic-Aus in erster Runde von Bratislava-Challenger

Der topgesetzte Thiem bekommt es im zweiten Spiel nach 16.00 Uhr mit dem Ukrainer Witalij Satschko (ATP-161.) zu tun. Auch Novak, in der Vorwoche erst im Halbfinale des ATP-Challengers von Alicante gescheitert, steht einem Man aus der Ukraine gegenüber. Er setzte sich am Montag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Matteo Martineau mit 6:3,6:3 durch und trifft in der dritten Partie nach 11.00 auf Illja Martschenko, der ebenfalls über die Qualifikation kam.