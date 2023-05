Tennis Misolic erster Finalist beim Mauthausen-Challenger

Gut lachen hat Filip Misolic in Mauthausen: Er steht im Finale Foto: APA/EVA MANHART

F ilip Misolic heißt der erste Finalist beim ATP-100-Challenger in Mauthausen. Der 21-Jährige setzte sich am Samstag im Tennis-Duell zweier Steirer gegen Sebastian Ofner nach 93 Minuten mit 7:6(1),6:4 durch. Es war das erste Aufeinandertreffen der Beiden auf Tour-Level. Im Endspiel am Sonntag (12.30 Uhr/live ORF Sport +) trifft der Kitzbühel-Finalist entweder auf Topfavorit Dominic Thiem oder den Serben Hamad Medjedovic.