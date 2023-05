Grand Slam Rodionov gewinnt in Paris-Quali Österreicher-Duell mit Novak

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Steirer fand nicht in die Partie Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Werbung

J urij Rodionov darf weiter auf einen Platz im Hauptfeld der Tennis French Open 2023 hoffen. Der Niederösterreicher besiegte am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde für den Sandplatzklassiker in Paris seinen engeren Landsmann Dennis Novak mit 2:6,6:3,6:4. Filip Misolic verpasst sein Grand-Slam-Debüt. Der 21-jährige Steirer unterlag dem Italiener Andrea Vavassori klar und deutlich mit 4:6,1:6.