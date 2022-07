Tennis Misolic verliert nach Sensationslauf erst im Kitzfinale

Misolic marschierte ins Kitzbühel-Finale Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie sensationelle Woche von Filip Misolic ist in Kitzbühel erst im Finale zu Ende gegangen. Der 20-jährige Steirer hatte als ATP-Tour-Debütant den Durchmarsch bis ins Endspiel geschafft. In diesem musste er sich am Samstagnachmittag dem routinierten, als Nummer 3 gesetzten Spanier Roberto Baustista Agut nach 92 Minuten klar mit 2:6,2:6 beugen. Davor hatte er das am Vorabend abgebrochene Halbfínale gegen Yannick Hanfmann mit einem Sieg im Tiebreak auch noch gewonnen.