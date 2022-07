Missbrauch-Verdacht Hausdurchsuchung im Finanzressort wegen FPÖ-naher Agentur

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Verein soll EU-Fördergelder missbraucht haben. Foto: APA/THEMENBILD

E in mit der FPÖ in Zusammenhang gebrachter Verein ist am Mittwoch Anlass für eine Hausdurchsuchung im Finanzministerium gewesen. Konkret geht es um den Verdacht auf Missbrauch von EU-Fördergeldern durch die "Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung" (AEI).