Vorwürfe zurückgewiesen Missbrauchsprozess gegen Arzt im Burgenland vertagt

46-Jähriger bekannte sich nicht schuldig und vermutete Halluzinationen Foto: APA/THEMENBILD

D er Prozess gegen einen 46-jährigen Arzt, der drei Frauen in der Aufwachphase nach einer Sedierung sexuell missbraucht haben soll, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Der Chirurg und Allgemeinmediziner soll nach Magen- und Darmspiegelungen zu den Patientinnen in den Aufwachraum gegangen sein und sie berührt haben. Er bekannte sich nicht schuldig und erklärte die Vorwürfe mit "sexuellen Halluzinationen".