An Mittelschule Missbrauchsverdächtiger Lehrer war bei zweitem Sportverein

Lesezeit: 5 Min AN APA / NÖN.at

Familienministerin Raab mit scharfer Kritik zu jüngstem Missbrauchsfall Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

I m Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, hat sich am Wochenende bestätigt, dass der Mann bei einem zweiten Wiener Sportverein tätig war. Während er in einem Club der Sportunion eine leitende Funktion inne hatte, war er zugleich als Basketball-Trainer bei einem zweiten, einem anderen Verband unterstehenden Verein im Einsatz.