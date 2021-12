Wiener Votivkirche mutiert 2022 zur Electric Church

Die 90-minütige Produktion ist ein Auftragswerk der Päpstlichen Missionswerke (Missio), die im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Pater Karl Wallner von Missio Österreich will aus diesem Anlass mit der "Electric Church" neue Wege gehen, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür stellen sich neben Flores stellen sich auch Geiger Yury Revich, Singer-Songwriterin Loretta Who, Stimmkünstlerin Linus Norda oder das vierköpfige Streichensemble unter der Leitung von Magdalena Wieckowska in den Dienst.

Tickets sind ab 26 Euro zu haben. Mit dem Reinerlös wird der Bau des Sankt-Karl-Borromäus Krankenhauses im Norden von Mosambik unterstützt. Dieses werde künftig rund 100.000 Menschen dringend notwendige medizinische Versorgung bieten, wurde versichert.