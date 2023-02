Missstände-Causa Ärztekammer-Präsident Steinhart attackiert eigene Fraktion

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ärztekammer-Präsident ortet Intrige aus den eigenen Reihen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

I n der Causa um mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Niedergelassenen-Kurie der Wiener Ärztekammer hat sich Präsident Johannes Steinhart am Donnerstag erneut zu Wort gemeldet. In einem Brief an seine Kammer-Fraktion, die ÖVP-nahe Vereinigung österreichischer Ärzte, attackierte er seine eigenen Fraktionskollegen. Er ortete den Versuch "mich persönlich zu diffamieren", indem "Halb- und Unwahrheiten" an Medien weitergegeben worden seien.