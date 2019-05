Wir übertragen die Sondersitzung des Nationalrats auf SPÖ-Antrag zum Thema "Ibiza-Video" mit Dringlicher Anfrage an Bundeskanzler Kurz live:

Scharfe Kritik an Kurz kam in der Debatte von den Oppositionsfraktionen SPÖ, NEOS und JETZT sowie von der FPÖ. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner brachte den angekündigten Misstrauensantrag gegen das gesamte Kabinett Kurz ein, JETZT den eigenen nur gegen den Kanzler.

Rendi-Wagner fasste neuerlich die Kritik ihrer Partei an Kurz zusammen. Dessen Politik stoße Österreich jetzt zum zweiten Mal in Neuwahlen, "weil Sie nicht bekommen haben, was Sie wollten", sagte sie und meinte damit die Übernahme des Innenministeriums durch die ÖVP. Im Moment des Scheiterns habe Kurz nicht den Dialog mit der Opposition gesucht, aber deren Unterstützung eingefordert. Als Abgeordnete sei man jedoch den Wählern verpflichtet, "nicht den persönlichen Interessen eines einzelnen".

Kurz' Handeln sei einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik. "Es ist ein schamloser, ein zügelloser und verantwortungsloser Griff nach Macht, den wir hier sehen", sagte Rendi-Wagner unter Protestrufen aus den Reihen der ÖVP: "Aber die Macht in unserem Land, Herr Bundeskanzler, geht vom Volke aus, und nicht von Ihnen." Kurz habe kein verantwortungsvolles Handeln gezeigt. "Herr Bundeskanzler, Sie und ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht", so ihr Fazit.

Dass Kurz zuletzt sein anderes Gesicht gezeigt habe, kritisierte Herbert Kickl, bis vor kurzem noch Innenminister, nun Klubchef der FPÖ. Er habe die Partei für das Fehlverhalten einzelner Personen in Sippenhaft genommen und versucht, den eigenen Machtbereich auszuweiten. "Es ging um die Wiederherstellung der alten Machtachse der ÖVP." Dies sei gelungen, Justiz- und Innenressort seien beide nun wieder in festen Händen der Volkspartei. "Niederösterreich hat die Macht übernommen", so Kickl.

APA (Schlager) FPÖ signalisiert Unterstützung für SPÖ-Antrag

"Dieser Griff nach der Macht ist widerlich", meinte er weiter: "Das geht sich für uns nicht mehr aus. Und auch darüber werden die Wähler im September entscheiden." Kickl stellte angesichts des aus seiner Sicht offensichtlichen Drangs der ÖVP, hier ein Leck zu schließen, Konsequenzen in Aussicht. Er gehe von kommenden Enthüllungen aus, die das Sittenbild des Ibiza-Videos erblassen lassen würden, meinte er drohend.

Der erst vor der Sitzung von seiner Partei zum Klubchef der FPÖ gewählte Norbert Hofer bedauerte das Ende der türkis-blauen Koalition. Etliche Projekte habe man nicht mehr umsetzen können. In einer Koalition sei es wie in einer Freundschaft: Wenn man es schaffe schwierige Situationen zu bewältigen, funktioniere es nachher oftmals besser. Ein Staatskrise sah Hofer durch den Misstrauensantrag nicht auf Österreich zukommen, dies regle schon die Bundesverfassung.

APA (Schlager) Designierter FPÖ-Chef Hofer vor Beginn der Sondersitzung

Alfred Noll (JETZT) rechnete mit Kurz ebenfalls ab. Er bezeichnete ihn als "vertrauensunwürdig", den mehrfachen Bruch seiner Versprechen gegenüber seinen Koalitionspartnern als "schändlich". Noll betonte, er wolle der FPÖ nicht die Absolution erteilen, aber sie sei von Kurz hineingelegt und abserviert worden. "Sie haben sich von Sebastian Kurz täuschen und für seine egomanischen Ziele unbeschränkter Führerschaft instrumentalisieren lassen", sagte er und brachte seinen Misstrauensantrag gegen den Kanzler ein.

NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger, deren Fraktion keinen der Misstrauensanträge unterstützen wollte, bezeichnete das türkis-blaue Experiment als gescheitert. Mit den Rechtspopulisten sei kein Staat zu machen, man hätte sie nie an die Schalthebel der Macht lassen dürfen. Die Kultur der Intransparenz sei aber von SPÖ und ÖVP über die Jahrzehnte zur Perfektion gebracht worden. "Was es jetzt braucht für uns alle ist Verantwortungsbewusstsein für die Menschen und für die Republik", sagte sie.

Keinerlei Verständnis für den SPÖ-Misstrauensantrag zeigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Das Agieren der SPÖ sei unfassbar und unglaublich. "Die sozialdemokratische Partei handelt hier gegen das Volk und auch gegen den Willen des Bundespräsidenten", sagte er: "Es ist heute ein Tag, den sich dieses wunderbare Land nicht verdient hat."

Kurz habe verantwortungsbewusst gehandelt und gezeigt, dass er das Land auch in einer schwierigen Situation gut leiten könne. Bei der EU-Wahl am Sonntag sei er dafür von der Bevölkerung ganz klar gestärkt worden. Nach dem Skandal um das Ibiza-Video brauche Österreich nun Stabilität. "Rot-Blau macht heute genau das Gegenteil und stürzt das Land ins Chaos", warnte Wöginger.

Bundeskanzler Kurz selbst gab sich in seiner vermutlichen Abschiedsrede als Regierungschef nach außen hin gelassen. Er verstehe die Rachegelüste anderer Parteien, auch den Wunsch sich in eine bessere Position für die Wahl zu bringen. Dass aber der Misstrauensantrag als Reaktion auf die EU-Wahl nun auf das ganze Kabinett ausgedehnt werde, "kann niemand in dem Land nachvollziehen". Kurz versicherte, dass die ÖVP auch im Fall seiner Abwahl einen Beitrag für Stabilität im Land leisten werde: "Wir werden der nächsten Regierung sicher keine Steine in den Weg legen sondern sie best möglich unterstützen."

Ansonsten wiederholte Kurz seine seit Tagen bekannten Positionen, wonach er auf Wunsch des Bundespräsidenten eine stabile Übergangsregierung erstellt habe, gegen deren Mitglieder er bis heute auch kein Wort der Kritik gehört habe.

Der Opposition habe er diverse Angebote gemacht, etwa sie dazu eingeladen, im Ministerrat dabei zu sein. Vorschläge seien aber nur von den NEOS gekommen, wofür er sich bedankte. Kanzlerlob gab es auch für Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen, der zwar nicht aus dem Eck der ÖVP komme, sich aber Tag und Nacht darum bemüht habe, für Stabilität zu sorgen und die Monate bis zur Neuwahl in Ruhe und Ordnung abzuwickeln.

Begonnen hatte die Debatte in der Nationalratssondersitzung zu Mittag mit einem Appell von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). "Denken Sie bei all Ihren Entscheidungen an unsere Republik Österreich", sagte er vor einem voll besetzten Plenum.

Auch das Medieninteresse war entsprechend groß. Nicht nur die Abgeordneten waren geschlossen erschienen, auch die Regierungsbank sowie die Zuschauerränge waren im Ausweichquartier des Hohen Hauses in der Wiener Hofburg voll besetzt. Angesichts der in der Zweiten Republik einzigartigen Situation und der politisch aufgeheizten Stimmung bat Sobotka zu Beginn der Sitzung, auch auf Tonfall, Wortwahl und Respekt zu achten.

Der Misstrauensantrag ist für den Nationalrat das schärfste Mittel der Kontrolle. Nach einem Misstrauensvotum muss der Bundespräsident das betreffende Regierungsmitglied (bzw. die gesamte Regierung) des Amts entheben, ohne dass dafür eine besondere Begründung nötig wäre. Nötig ist allerdings die Mehrheit in der Abstimmung. Und so kam es - obwohl es seit 1945 schon 185 Mal versucht wurde - noch nie dazu.

Der Misstrauensantrag gegen die Übergangsregierung macht Sebastian Kurz zum - zumindest vorläufig - kürzest dienenden Bundeskanzler der Zweiten Republik. Er löst den bisherigen Rekordhalter Christian Kern (SPÖ) ab. 525 Tage sind seit Kurz' Angelobung am 18. Dezember 2017 vergangen. Kern brachte es immerhin auf 580 Tage als Regierungschef. Dafür müsste Kurz noch bis Ende Juli im Amt bleiben. Die fünf Übergangsminister werden zu den mit Abstand am kürzesten amtierenden Ministern. Mit der Wahl im Herbst könnte sich das natürlich wieder ändern.