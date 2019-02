Thomas Stangl erhält 2. Wortmeldungen-Literaturpreis .

Auch die zweite Ausgabe des 2018 erstmals verliehenen Wortmeldungen-Literaturpreis geht wieder nach Österreich: Thomas Stangl erhält den mit 35.000 Euro dotierten Preis am 26. Mai in Frankfurt, wie am Donnerstag bekannt wurde. In seiner Erzählung "Die Toten von Zimmer 105" habe er über das Thema Altern in unserer Gesellschaft einen Text geschrieben, "der erschüttert, aber vor allem wachrüttelt".