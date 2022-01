XXXLutz übernimmt Schweizer Diskontmöbelkette Lipo

Der Welser Möbelkonzern XXXLutz setzt seine Einkaufstour in Europa fort und übernimmt vom Konkurrenten Steinhoff die Schweizer Diskontmöbelkette Lipo samt über 600 Beschäftigten. Der Zukauf umfasst alle 23 Einrichtungshäuser der Kette in der Schweiz, über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden, gab Lutz am Montag bekannt. Der Deal steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Die Transaktion soll bis Mitte 2022 abgeschlossen sein.