Die gebürtige Wienerin lebte seit vielen Jahren im Burgenland. Ganz Österreich kennt sie vor allem als Hausbesorgerin Elisabeth Koziber aus der TV-Kultserie "Kaisermühlen Blues".

Brigitte Swoboda wurde am 1. Februar 1943 in Wien-Brigittenau geboren und war seit dem 17. Lebensjahr Schauspielerin. Begonnen hat Swobodas Karriere am Theater. Einen sensationellen Erfolg feierte sie 1968 als Birgit in Wolfgang Bauers "Magic Afternoon" im Ateliertheater.

Bald darauf engagierte sie Gustav Manker ans Wiener Volkstheater, das lange ihre künstlerische Heimat war.