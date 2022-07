Mit 88 Jahren Basketball-Legende Bill Russell gestorben

Bill Russells Einfluss ging in den USA weit über den Sport hinaus Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

B asketball-Legende Bill Russell, elf Mal NBA-Champion mit den Boston Celtics, ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie auf seinem Twitter-Kanal mit. Dort hieß es, seine Frau Jeannine sei, als er friedlich starb, an der Seite des ehemaligen Centers gewesen. Russell war in den 1950ern und 1960ern ausschließlich für die Celtics aktiv. Bis heute hat kein Spieler mehr Meistertitel in der besten Liga der Welt gewonnen als der zwölfmalige All-Star.