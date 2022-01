Italienischer Modeschöpfer Nino Cerruti gestorben

Eigentlich wäre Cerruti lieber Journalist geworden, doch weil sein Vater kurz vor seinem 20. Geburtstag starb, musste der Philosophiestudent Anfang der 1950er Jahre den Familienbetrieb im norditalienischen Piemont übernehmen. Eineinhalb Jahrzehnte später wagte er dann den Sprung in die Modebranche und eröffnete 1967 in Paris seine erste Herrenboutique und das Design-Zentrum "Cerruti 1881", als Hommage an jenes Jahr, in dem sein Großvater die kleine Textilfabrik im Ort Biella gegründet hatte. Mit dabei war damals ein Designer namens Giorgio Armani, der später selbst eine Weltkarriere als Modeschöpfer machen sollte.

Binnen weniger Jahre gewann Cerruti mit seinen Pret-a-porters für Männer eine große internationale Kundschaft. Erst ab Mitte der 1970er Jahre machte Cerruti auch Frauenmode und ging damit den umgekehrten Weg der anderen Pariser Couturiers, die alle von der Frauenmode kamen. Auch mit Parfümkreationen für Männer wie Frauen machte sich Cerruti einen Namen, später kam noch Sportbekleidung ins Sortiment. Cerruti kleidete viele Hollywood-Stars ein und war auch offizieller Designer des Formel-1-Teams von Ferrari. Nach der Jahrtausendwende kam das Unternehmen zunächst in amerikanische, dann in chinesische Hand.