In rund fünf Wochen ist es wieder soweit: Der Surf Worldcup bringt die Weltelite der Wind- und Kitesurfer nach Neusiedl am See.

Durch die Verlegung des sportlichen Höhepunkts, dem Windsurfing Tow In Contest, in die Abendstunden bei Flutlicht können die Veranstalter das Programm untertags noch abwechslungsreicher gestalten: Am ersten Wochenende werden neben den Windsurf Freestylern auch die Slalom Piloten bei der Windsurf-Slalom-ÖM an den Start gehen.

zVg Das Programm beim Surf Worldcup hält für jeden etwas bereit - egal ob Wassersportler, Familien oder Partytiger. Auch heuer dürfen Kids-Area und Riesenrad nicht fehlen. Foto: zVg

Mitte der Woche stehen die besten Stand-Up-Paddler im Fokus und am zweiten Wochenende kommen nach zweijähriger Abwesenheit auch die Kitesurfer beim Kitesurf-Team-Contest wieder zum Zug.

Erstmals wird mit der Segel-Bundesliga auch ein Segelbewerb integriert: Das spektakuläre Matchrace-Format in Ufernähe hat das Potenzial, ein fixer Bestandteil des Events zu werden. Und bei den fünf Worldcup-Partys direkt am See kann auch heuer wieder ordentlich abgefeiert werden.