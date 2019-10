In einem - der APA vorliegenden - Schreiben an Parteivorstand, Landes- und Bezirksorganisationen macht Deutsch indirekt auch klar, dass die Parteiführung trotz der Schlappe vom Sonntag nicht zu weichen gedenkt: "Pamela Rendi-Wagner verkörpert die Erneuerung unserer Partei." Sie stehe an der Spitze der "Modernisierung der Sozialdemokratie".

Ansetzen will der Bundesgeschäftsführer auf allen Ebenen. Es brauche eine "offene und tabulose Diskussion über die Sozialdemokratie hinaus, die alle gesellschaftlichen Bereiche und Themen umfasst". Zudem müsse die politische Kommunikation weiter gestärkt und modernisiert werden: "Die erfolgreiche Aufholjagd, die wir im Social Media-Bereich gestartet haben, müssen wir auf alle Kommunikationsformen ausdehnen." Schließlich will Deutsch auch auf organisatorischer Ebene einen Modernisierungsprozess starten.

Der Abschluss des Schreibens ist kämpferisch: "Auf uns wartet viel Arbeit. Krempeln wir die Ärmel auf. Gemeinsam für eine starke und schlagkräftige SPÖ des 21. Jahrhunderts!"