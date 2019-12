Minamino kam im Jänner 2015 von Cerezo Osaka nach Salzburg und brachte es in den darauffolgenden knapp fünf Jahren auf 199 Pflichtspiele, 64 Tore und 44 Assists. Der 22-fache japanische Internationale holte mit den "Bullen" fünf Meistertitel und vier Cupsiege.

In einer Salzburg-Aussendung bedankte sich Minamino bei seinem nunmehrigen Ex-Club. "Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen. Aber ich habe mich hier nicht nur als Spieler weiterentwickelt, sondern auch als Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, von den Kollegen, von den Trainern und den Leuten hier. Ich werde all das sehr vermissen."

Auf der Liverpool-Website meinte der 24-Jährige, es sei immer sein Traum gewesen, einmal für Liverpool zu spielen. "Und jetzt bin ich aufgeregt, dass dieser Traum wahr geworden ist." Lob für Minamino gab es von Liverpool-Coach Jürgen Klopp. "Er ist schnell und ein mutiger Spieler, egal ob mit oder ohne Ball", meinte der Deutsche, den Minamino in den beiden Champions-League-Duellen im Herbst beeindruckte.

Auch Salzburgs Sportdirektor streute dem scheidenden Offensivspieler Rosen. "Wenn ein Spieler vom FC Red Bull Salzburg zur aktuell wohl besten Club-Mannschaft der Welt wechselt, zeigt dies, dass wir uns mittlerweile auch international einen sehr guten Namen gemacht haben. Darüber sind wir als Verein auch durchaus stolz. Mit Takumi geht ein überragender Mensch und toller Spieler, mit dem wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam eine extrem erfolgreiche Zeit mit vielen Highlights hatten."

Minamino schaffte als erster Kicker den direkten Sprung von den Salzburgern zum überlegenen Tabellenführer der englischen Premier League. Er ist nach Sadio Mane (via Southampton) und Naby Keita (via RB Leipzig) bereits der dritte "Reds"-Spieler mit Salzburg-Vergangenheit.

Liverpool ist derzeit bei der Club-WM in Doha engagiert, wo am Mittwoch durch ein 2:1 über Monterrey der Einzug ins Finale gelang. Dort ist am Samstag Flamengo der Gegner. Minamino ist ab 1. Jänner offiziell Liverpool-Profi, daher könnte er theoretisch tags darauf an der Anfield Road gegen Sheffield United debütieren.