Kogler verwies bei der Vorstellung des neuen Zuschusses auf das gemeinsam mit den Dach- und Fachverbänden entwickelte "#comebackstronger"-Konzept. "Das Paket bedeutet, dass wir in dem Moment, in dem wieder mehr möglich ist an Öffnungsschritten, anständig reininvestieren können", erklärte der Minister. Derzeit sei man mit dem Problem konfrontiert, dass die Mitgliedschaften nachlassen, weil von den Vereinen aufgrund der Maßnahmen weniger Aktivitäten angeboten werden können.

Organisiert werden soll der "Sport-Scheck" laut Kogler über die vorhandenen Verbandsstrukturen und die seiner Meinung nach in Österreich gut etablierte Sportförderung. "Kinder- und Jugendsport-affine Vereine" sollen besonders gestützt werden. Es seien im Rahmen von "#comebackstronger" aber auch noch andere Maßnahmen geplant, versprach Kogler. "Das ist ein erster Schritt." Die dafür vorgesehen Mittel sind Teil eines insgesamt 430 Mio. Euro schweren neuen Hilfspaketes, das die Regierung am Mittwoch vorgestellt hat.

Die Interessensvertretung Sport Austria begrüßte das Vorhaben. Der Entwicklung negativer Mitgliederzahlen müsse "unbedingt gegengesteuert werden", erklärte deren Präsident Hans Niessl in einer Aussendung. "Von finanziellen Unterstützungen abgesehen, brauchen unsere 15.000 Vereine aber auch klare, verantwortungsvolle Öffnungsperspektiven!"

Im Rahmen der regionalen Öffnungen ist in Vorarlberg für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ab nächstem Montag auch Indoor-Training wieder möglich. Im restlichen Bundesgebiet ist dieser schon Anfang März angekündigte, aber bisher noch nicht in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums ausdefinierte Schritt vorerst auf Outdoor-Aktivitäten beschränkt.

"Auch in Vorarlberg geschieht nicht alles auf einmal", betonte Kogler. Auch dort sei "in der ersten Runde" noch der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Trainings können in entsprechender Gruppengröße - outdoor maximal 20 und indoor maximal zehn Minderjährige - und mit konformen Übungsformen aber abgehalten werden.

An den erlaubten Zuschauerzahlen in der "Erkenntnisregion" ändert sich laut Kogler vorerst nichts. Die Vorarlberger Clubs SCR Altach in der Fußball-Bundesliga oder Dornbirn Bulldogs in der ICE Hockey League dürfen sich in naher Zukunft also nicht auf Spiele vor Publikum einstellen. "Die Zuschauerzahlen sind soweit Vorarlberg das Konzept selber vorgelegt hat und Einigung mit dem Gesundheitsministerium besteht, bei 100 limitiert", sagte der Vizekanzler. "Das gilt ja dann wohl für alle Veranstaltungen."