Bei der Dart-Weltmeisterschaft im „Ally Pally“ in London sind gleich drei Spieler mit Eisenstadt-Bezug am Start: Neben Titelanwärter Mensur Suljovic, der früher bei FECS-Präsident Alfred Söls in Eisenstadt spielte, haben auch noch Rowby-John Rodriguez und Zoran Lerchbacher das Finalticket gelöst — beide spielen und trainieren beim Dartclub Eisenstadt.

Für Söls als Präsident des europäischen Dartverbandes ist die WM daher gleich in mehrerlei Hinsicht spannend: „Drei WM-Favoriten sind bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Rob Cross, der Weltmeister von 2018, Michael Smith, der WM Finalist vom Vorjahr und Ian White, der 2019 das beste Jahr seiner Karriere spielte. Der absolute WM-Favorit ist natürlich der aktuelle Weltmeister Michael van Gerwen aus Holland“, fiebert der Experte mit.

Mensur Suljovic wird am 21. Dezember erstmals an den Start gehen. Sein persönliches Ziel ist es, mindestens das Viertelfinale zu erreichen. Für Rowby-John Rodriguez, der auch in Eisenstadt arbeitet, ging die WM am Dienstag (nach Redaktionsschluss) los. „Das junge Talent hat sich für diese WM einiges vorgenommen“, so Söls im Vorfeld gespannt.

Bis zum Redaktionsschluss war nur Zoran Lerchbacher im Einsatz, er entschied sein Auftaktspiel gegen Jamie Hughes mit 3:2 für sich. In der zweiten Runde trifft er auf die Nummer 21 der Welt, Krzysztof Ratajski.