Bis zum Annahmeschluss am Mittwoch um 18.30 Uhr dürften mehr als elf Millionen Tipps auf gut zwei Millionen Wettscheinen abgegeben werden. Damit werden rund drei Viertel aller möglichen (8,145.060) Tippvarianten abgedeckt, was einen Siebenfachjackpot zwar nicht ausschließt, die Wahrscheinlichkeit aber doch gering macht.

Ein Sologewinn wäre der dritte nach einem Sechsfachjackpot, nachdem 2020 ein Niederösterreicher 7,7 Millionen und ein Oberösterreicher 9,2 Millionen Euro abgeräumt hatten. Zweimal gab es zwei Sechser: 2017 teilten sich ein Niederösterreicher und ein Steirer den allerersten Sechsfachjackpot und gewannen je 6,1 Millionen Euro. 2018 kassierten zwei Wiener je 5,1 Millionen Euro.

Noch ein "Tipp" der Lotterien: Die Zahl 5 steht derzeit bei Fortuna hoch im Kurs, denn in den zehn Runden dieses Jahres wurde sie gleich siebenmal gezogen, zuletzt sogar fünfmal hintereinander.

Sechs Sechsfachjackpots wurden bis dato ausgespielt, das heißt, es wurden 36 Zahlen gezogen. Dabei ist aufgefallen, dass

- 22 gerade und 14 ungerade Zahlen gezogen wurden, obwohl es eine ungerade Zahl mehr im Tippfeld gibt.

- 20 aus der unteren (1-22) und 14 aus der oberen (24-45) Hälfte gezogen wurden; zweimal kam 23.

- Sieben der insgesamt neun Sechser nach Sechsfachjackpots wurden per Quicktipp erzielt, einer per Normalschein und einer per Systemschein.