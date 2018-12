Auch drei weitere Personen kamen bei dem Unfall zu Schaden, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr am Donnerstag. Die Feuerwehr sicherte zunächst das Autowrack und entfernte dann die B-Säule und die Lehne des Fahrersitzes mit einer hydraulischen Rettungsschere. Dann wurde der Verletzte wurde aus dem Fahrzeug geborgen und von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, ebenso die weiteren drei Insassen.

Am Donnerstagfrüh wurde eine 66-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Zusammenprall mit einem Lkw in Weikersdorf am Steinfelde nahe Wiener Neustadt schwer verletzt. Der 41-jährige Lenker des Schwerfahrzeuges dürfte laut Polizei beim Einbiegen in die B26 den Abstand zum von links kommenden Wagen der Einheimischen falsch eingeschätzt haben. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen.