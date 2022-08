Tischtennis Mixed Polcanova/Gardos bei EM fix in Medaillenrängen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polcanova hat mit Gardos eine EM-Medaille in der Tasche/Archivbild Foto: APA/AFP

D as heuer mit Blickrichtung Olympia 2024 neuformierte Tischtennis-Mixed Sofia Polcanova/Robert Gardos hat bei den Europameisterschaften in München eine Medaille fix. Das ÖTTV-Duo besiegte am Sonntagabend im Viertelfinale die Franzosen Rithika Pavade/Simon Gauzy 3:1 (9,-5,7,5) und steht damit am Montag (ab 14.40 Uhr) im Semifinale. Dort wartet das an Nummer zwei gesetzte Duo Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu aus Rumänien.