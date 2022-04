Mobilität Auto-Schau im Guggenheim Bilbao: Vom Bond-Mobil zum Fat Car

Norman Foster in seiner Schau "Motion. Autos Art Architecture" Foto: APA/AFP

N ormalerweise stiehlt das Guggenheim Museum Bilbao den in ihm gezeigten Kunstwerken ein wenig die Show. Doch bis 18. September hat das emblematische Architektur-Meisterwerk von Frank O. Gehry nun Konkurrenz bekommen: Seltene Bugattis und Jaguars, die ersten Rolls Royce, Modelle von Mercedes-Benz, Firebird, Mini und Ferrari. Auch der Aston Martin DB5, den Sean Connery als James Bond in "Goldfinger" fuhr, zieht in "Motion. Autos, Art, Architecture" die Aufmerksamkeit auf sich.